Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar aştı

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar aştı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,52 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.40 itibarıyl 81,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,72 dolardan alıcı buldu. Ural petrolün varili ise 70,23 dolardan fiyatlandı.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı enflasyon verileri öncesi arttı.

Fed'in bu hafta ve gelecek ayki para politikası toplantılarında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığın belirten analistler karar sonrası Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine dikkat çekiyor. Analistlere göre yayımlanacak "nokta grafiği"nde gelecek dönem için ipuçları verecek.

PETROL TALEBİ FİYATLARI ARTIRDI

Amerika'daki düşük faizler, doların diğer para birimleri karşısında zayıflamasına neden olan petrolü, diğer para birimlerini kullananlar için ucuz hale getiriyor. Bu durum da yatırımcıların petrol talebi iştahını artırarak fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

.Brent petrolde teknik olarak 82,76 ile 83,88 dolar aralığının direnç, 79,93 ile 78,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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