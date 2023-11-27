Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altına düştü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80 doların altına geriledi. Brent petrolün varil fiyatı 79,81 dolar

KAYNAK: Haber Merkezi
Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altına düştü

Geçen haftayı 80,23 dolardan kapatan Brent petrol yeni haftaya 80 doların altından geriledi. Brent petrolün varil fiyatı, 09.57 itabarıyla 79,81 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü petrol 74,88, Ural petrolü ise 63,65 dolardan alıcı buldu.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÖN ARAYIŞI DEVAM EDİYOR.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu piyasa koşullarını değerlendirmek için hafta sonu Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geleceği açıklanmıştı. Ancak, toplantı 30 Kasım'a ertelendi, daha sonra fiziki değil, çevrim içi gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu durum, grubun anlaşmazlığa düştüğü; bazı üye ülkelerin üretimlerini artırmak istediğine ilişkin spekülasyonlara yol açtı.

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