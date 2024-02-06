Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altında

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altında
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​78,06 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 78,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı,bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 78,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,84 dolardan işlem gördü.

Değer kaybeden ABD doları ile Ortadoğu'da süren gerginlik etkisiyle petrol fiyatları artmaya devam ediyor.

ABD'nin Orta Doğu'da Husilere yönelik saldırıları bölgede arz kesintisi oluşabileceği endişelerini artırdı. Husilerin Kızıldeniz'de gemilere saldırılara devam edeceği yönündeki olumsuz gelişmeler sevkiyatı etkilemesi fiyatların artmasına neded oluyor. ABD ile İngiltere'nin ocak ayından bu yana Yemen'e 300 hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Piyasa oyuncuları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarına ilişkin gün içinde yayımlanacak yeni verilerini bekliyor. Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon 500 bin varil azalmıştı. Stokların azalması ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü hareketlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,68 ile 80,39 dolar aralığının direnç, 76,97 ile 75,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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