TCMB enflasyon raporunu yayımladı

TCMB'nin değerlendirmesinde yıllık enflasyonun temel mal ve daha belirgin olarak enerjide yükseldiği, diğer ana gruplarda ise gerilediği kaydedildi.

Yapılan değerlendirmeye göre enerji grubu aylık enflasyonunda, otomatik maktu vergi artışının etkileri hissedilirken, sepete yansıyan doğalgaz fiyatları yükselmesi sürüyor.

Gıda grubunda güçlü fiyat artış eğiliminin işlenmemiş gıda kalemleri öncülüğünde ocak ayında sürdüğünü belirten TCMB, ücret, yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve geriye doğru endeksleme davranışının etkisiyle hizmet grubunda aylık enflasyonun da net olarak yükseldiğini belirtti.

Temel mal grubu aylık enflasyonunun önceki aya oranla yükseldiği ifade edilirken, mevsimsel indirimlerin gerçekleştiği giyim ve ayakkabı alt grubu dışında fiyat artışlarının genele yayıldığı belirtildi.

TCMB raporuna göre ocak ayında üretici fiyatları aylık artışı maliyet gelişmeleriyle uyumlu olarak kuvvetlenirken, yıllık üretici enflasyonu yatay kaldı.