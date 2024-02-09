Brent petrolün varil fiyatı 80,00 doları aştı

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 80,00 doları aştı
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,53 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 81,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,63 dolar seviyesinde geride bıraktı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 81,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,21 dolar seviyesini gördü.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de talebin yavaşladığına dair verilerin etkisiyle düşüşe geçti.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol stoklarının beklentinin üzerinde büyüdüğünü gösteren veriler ülkede talebin düştüğüne işaret ederek, fiyatları aşağı yönlü baskı oluşturdu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artış kaydettiğini bildirdi. Piyasa beklentisi, stokların 674 bin varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de ekonomik büyümenin beklenenin altında ilerlemesi de fiyatların düşüşünü destekliyor.

Diğer yandan, petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da ve Kızıldeniz'de devam eden gerginliğin petrol sevkiyatlarını da olumsuz etkileyeceği kaygısı fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

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