Borsa haftanın son iş gününe rekorla başladı

Borsa İstanbul Açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 43,33 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 8.993,12 puana çıktı, yeni güne rekorla başladı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi yükselirken en çok kazandıran ise finansal kiralama faktoring oldu. Tek kaybettiren ise yüzde 0,11'le sigorta sektörü oldu.

İstanbul Borsası dün yüzde 1,21 kazançla 8,949 puandan tamamlayarak, rekora imza attı. Endeksin gördüğü en yüksek seviye 8.990 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahının güçlü seyrettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" ile ilk sınavını verdi.Karahan, 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.140 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.