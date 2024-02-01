Brent petrolün varil fiyatı 80,62 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 83,30 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.38 itibarıyla 80,61 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,89 dolardan alıcı buldu. Ural petrolün fiyatı ise 72,71 dolardan fiyatlandı.

Petrol fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışlarında sona gelindiğine yönelik açıklamalarıyla ibresini yukarı doğru çevirdi.

Amerika'da dün açıklanan makroekonomik verilere göre, Fed’in hazirandan itibaren faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarının artışına neden oldu. Çin'de gayrimenkul şirketi Evergrande hakkında tasfiye kararı petrol olan talebe katkı yapabilme ihtimali üzerine petrol fiyatlarının artışına katkıda bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 81,35 ile 81,64 dolar aralığının direnç, 80,18 ile 79,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.