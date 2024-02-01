Karşılıksız çek oranı yükseldi

Yayımlanan verilere göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 7 bin 791 adet seviyesindeyken, ocak ayında bu rakam yüzde 103,2 artış göstererek 15 bin 825 adede yükseldi.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 4,7 milyar TL'den 7,9 milyar TL'ye çıktı.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 697 bin 897 adetten 1 milyon 486 bin 634 adede çıkarken, tutarı ise 276,9 milyar TL'den 467,5 milyar TL'ye yükseldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 675 bin 958 adetten 1 milyon 448 bin 11 adede çıkarken, tutarı 260,1 milyar TL'den 441,6 milyar TL'ye oldu.