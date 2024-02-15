Brent petrolün varil fiyatı 81,28 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 81,28 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​81,28 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda Dün 83,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.24 itibarıyla 81,43 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,30 dolardan, Ural petrolü ise 73,93'ten fiyatlandı.

Fiyatlardaki düşüşe dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına işaret etmesi gerekçe gösteriliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12 milyon varil artışla 439 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 8 milyon 552 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine daha geç başlayacağına dair sinyaller de petrol fiyatlarının düşmesinin fiyatları aşağı çektiği belirtiliyor.

Brent petrolde gün içinde teknik olarak 81,55 ile 81,75 dolar aralığının direnç, 81,18 ile 81,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Haberler
Belediye Başkan adayı seçmene 'Nah' çekti. Bunu da gördük
'En son ne zaman et yediniz?' sorusana verilen cevap ağlattı. Herkes oyuna sahip çıksın
Son Haberler
43 yaşındaki Yattara'nın yeni takımı belli oldu Spor
43 yaşındaki Yattara'nın yeni takımı belli oldu
Mersin'deki dev hortum evlerin üstüne üstüne geldi! Videoyu kaydeden hortuma gel buraya dedi Yerel Haberler
Mersin'deki dev hortum evlerin üstüne üstüne geldi! Videoyu kaydeden hortuma gel buraya dedi
Batan geminin 53 yaşında olduğu ortaya çıktı. Bu gemiye yüzer raporu verenlerin vicdanı rahat mı? Gündem
Batan geminin 53 yaşında olduğu ortaya çıktı. Bu gemiye yüzer raporu verenlerin vicdanı rahat mı?
Bütçede yılın ilk açığı 150,7 Milyar lira oldu Ekonomi
Bütçede yılın ilk açığı 150,7 Milyar lira oldu
ABD'de ulusal güvenlik alarmı verildi. Uzaydan geliyor kimse ne olduğunu bilmiyor Dünya
ABD'de ulusal güvenlik alarmı verildi. Uzaydan geliyor kimse ne olduğunu bilmiyor
Erzincan maden sahasındaki göçükle ilgili gözaltı sayısı 8'e çıktı Gündem
Erzincan maden sahasındaki göçükle ilgili gözaltı sayısı 8'e çıktı
Uyurken artan sırt ve boyun ağrılarına kesin çözümler ortaya çıktı Sağlık
Uyurken artan sırt ve boyun ağrılarına kesin çözümler ortaya çıktı