Brent petrolün varil fiyatı 81,28 dolar

Uluslararası piyasalarda Dün 83,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.24 itibarıyla 81,43 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,30 dolardan, Ural petrolü ise 73,93'ten fiyatlandı.

Fiyatlardaki düşüşe dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına işaret etmesi gerekçe gösteriliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12 milyon varil artışla 439 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 8 milyon 552 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine daha geç başlayacağına dair sinyaller de petrol fiyatlarının düşmesinin fiyatları aşağı çektiği belirtiliyor.

Brent petrolde gün içinde teknik olarak 81,55 ile 81,75 dolar aralığının direnç, 81,18 ile 81,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.