Brent petrolün varil fiyatı 81,69 dolar

Küresel piyasalarda cuma günü 83,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatında bugün gerileme yaşandı. Bugün saat 10.15 itibarıyla 81,92 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,81 dolardan alıcı buldu. Ural Petrolü ise 75,52 dolardan fiyatlandı.

Çin'in petrol talebine yönelik endişelerin, Ham petrol fiyatlarının düşüşüne etkili olduğu belirtiliyor. Çin'den gelen verilere göre, şubat ayında, "ay yeni yılı''nın kutlandığı Bahar Bayramı tatil döneminde harcamaların ilk kez bir miktar artış gösterse de 16 aydır gerileme yaşanıyordu.

Ülkenin petrol ithalatının, yılın ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artmasına rağmen önceki aylara göre düşük kalması da zayıf talep endişelerini artırıyor.

Çin'de yaşanan gelişmelerin ardından, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden gelen işaretler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Hem İsrail-Filistin çatışması hem de Rusya -Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ise fiyatları yukarı yönlü baskı yapıyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,86 ile 82,53 dolar aralığının direnç, 81,19 ile 80,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.