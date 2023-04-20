Brent petrol düşüşte. Varili 82,35 dolara geriledi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,35 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol düşüşte. Varili 82,35 dolara geriledi

Dün 84,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,92 azalışla 82,35 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD dolarının faiz artırımı beklentileriyle güçlenmesi ile ABD ve Çin'den gelen son ekonomik verilerin talepteki toparlanma beklentilerini karşılamaması etkili oldu.

ABD Merkez Bankasının "Bej Kitap Raporu", son haftalarda ülkedeki genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiğini, büyüme beklentilerinin ise büyük oranda aynı kaldığını ortaya koydu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek, alımların azalmasına ve fiyatların düşmesine neden oldu.

Çin'de gayrisafi yurt içi hasıla beklentilerin üzerinde olmasına rağmen sanayi üretimi ve sabit varlık yatırımlarının tahminlerin gerisinde kalması talep görünümüne yönelik endişeleri destekleyerek fiyatları baskıladı.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan düşüş ülkede talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 600 bin varil azalarak 466 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 464 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon 600 bin varil düşüşle 368 milyon varil seviyesine düştü.

Brent petrolde teknik olarak 84,36 ile 85,94 dolar aralığının direnç, 81,67 ile 80,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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