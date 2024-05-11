Dursun Özbek'in Okan Buruk'a kendi cebinden verdiği büyük parayı Şerafettin Tilki açıkladı

Bir çocuğun kılına zarar gelse, kurşun yemiş gibi acı çekerim.

Dünyanın onların üstüne kurulduğuna inanırım.

Tertemizler..

Keşke öyle olabilsek.

Ah keşke..

Daha fazla duygusala bağlamayım.

Okan Buruk’un oğlu Ali..

Aslında bir adı daha var. Ali Yiğit Buruk.

Lösemi hastalığını atlattı. Okan hoca oğlu için, çırpınıp durdu. Fransa başta olmak üzere bir çok ülkede çare peşinde koştu.

Şükür Yiğit hastalığı atlattı.

Allah tüm hastalara acil şifalar versin.

Hiç bir çocuğa dert verip derman aratmasın.

Amin.

Gelelim konumuza. Galatasaray şampiyonluk için geri sayımda. Belki de, bu haftaki sonuçlara göre erken tur bile atabilir.

İşte Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ile bir pazarlık yapıyor.

Öyle böyle değil.

Özbek şaşkın. Hiç alışık olmadığı durum. Hoca şampiyonluk primi için çıtayı yükseklere koyuyor. Zam istiyor. Geri adım atmıyor.

Nuh deyip, peygamber demiyor misali.

Başkan, dayanamayıp soruyor, “Okan hoca şampiyonluk primi belli. Nerden çıktı bu pazarlık…” diye.

Hoca dolu gözlerle başkana baktı. Birde masadaki Erden Timur’a..

Derin bir iç çekti.

“O parayı LÖSEV’e bağışlayacağım..”

Uzun süren sessizlik..

Nutuklar tutuldu.

Özbek öyle bir laf etti ki..

“Şunu baştan söylesen ya hoca. İki katına çıkarıyorum. Yarısı kulüp, yarısını ben ve yönetici arkadaşlarımdan. Bizim de payımız olsun. Çocuklar yaşasın..”

ne diyeyim. Olayı anlatan dostum bana, ben ona baktım kaldım.

Vallahi helal hoş olsun.

Şampiyonluk, kupa, maç kazanılır kaybedilir.

Ama böyle güzel bir hareket ebediyen kalıcı olur.

Hep futbolun çirkin, karanlık yüzünü yazacak değiliz ya.

İşte ana sütü gibi ak olanı da paylaşmak gerek.

Ne demişti İbrahim Tatlıses, ‘Urfa’da Oxford vardı da, ben mi okumadım’ diye.

Bu tür güneş açtı da, yazmadık mı. Mutlaka atladığımız olmuştur affola.

Elbette merak edeniniz vardır. Yardım miktarı, ne kadar diye.

Totalini belirttim. Hem veren eli, alan el görmez.

Yardımın böylesi etik olandır. Gösterişsiz, karşılıksız.

Biz hiç görmeyiz!

Nice güzelliklere Dursun Başkan. Okan hoca.

Kanuni Süleyman’ın bir sözü ile bitirelim futbol yazımızı:

Sağlıklı bir nefes, dünyaya bedeldir.

Gülen bir çocuk da öyle.

Kalın sağlıcakla..