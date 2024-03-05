Brent petrolün varil fiyatı 82,58 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 84,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla 82,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,20 dolardan fiyatlanırken, Ural petrolü de 74,84 dolardan işlem gördü.

Çin'den gelen açıklamalar petrol fiyatlarına aşağı yönlü baskı yapıyor. Çin ekonomisindeki büyüme verileri petrol talebinde düşüş yaşanabileceği öngörüsü yarattı. Çin ekonomisi, emlak krizi, ihracatın yavaşlaması, ABD ile jeopolitik gerilimler, nüfus azalması, borçlar ve rekor düzeyde genç işsizlik oranı gibi birçok zorluğun üstesinde gelmeye çalışıyor.

Bu hafta Mısır'da yapılan ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuç verebileceği beklentisi de fiyatların düşüşünü destekliyor. Hamas, Katar ve ABD'den heyetler, Pazar günü Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes müzakereleri turuna devam etmek üzere Kahire'ye geldi. Beyaz Saray UlusalGüvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ramazan ayı başlamadan önce Gazze'de 6 hafta sürebilecek geçici bir ateşkes anlaşmasına varılması konusunda ümitli olduklarını söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkeler üretim kesintilerini haziran sonuna kadar uzatacaklarını açıkladı. Grubun üretim kesintisi kararının ardından artan arz endişeleri petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Grup üyeleri haziran ayı sonunda ülkelerin üretim kesintilerini yeniden değerlendireceklerini ve üretim seviyelerini piyasa koşullarına göre değiştirebileceklerini duyurdu.

Brent petrolde teknik olarak 83,73 ile 85,24 dolar aralığının direnç, 82,22 ile 80,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.