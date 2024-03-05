Akaryakıtta olanlar bugün oldu. Kritik sınır aşıldı

Murat Öztürk
Akaryakıtta olanlar bugün oldu. Kritik sınır aşıldı
İktidar bütçe açığını kapatmak için zam yapmaya devam ederken LPG'ye bu gece 84 kuruşluk bir zam daha geldiği ortaya çıktı. Zamlar sessiz sedasız pompaya yansıdı.

Vatandaş asgari ücrete yapılan zammın ardından zam furyası arasında hayatta kalmak için çırpınışlarına devam ediyor. Alınan maaş ev kiralarına ve faturalara kıt kanaat denk gelirken iktidar kanadında ise bütçe açığı kapatılmaya çalışılıyor.

LPG’YE ZAM GELDİ

LPG'ye 5 Mart'tan itibaren (bugün) geçerli olmak üzere 84 kuruş zam geldiği ortaya çıktı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe aldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda (LPG) 84 kuruşluk fiyat artışı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre kritik sınır aşıldı ve artık;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,72 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40,46 liradan satılıyor.

Otogaz ise 21.95 TL'den satılıyor.

GÜNCEL FİYATLAR ŞU ŞEKİLDE

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Akaryakıt zamlarından sonra arabaya binmenin bile bir lüks olduğunu söyleyen bir vatandaş, duruma tepki göstererek “Geçen gün çocuğum rahatsızlandı, inanır mısın çocuğum o haldeyken bile evimden neredeyse şehit dışına kurulan hastaneye arabayla gitmemeyim diye neler yapabilirim, sorguladım. Böylesine acil bir durumda bile bu duruma gelir olduk. Son çıkıp bize diyorlar ki ‘uzaya gidiyoruz.’ Yahu ben evladımı arabaya bindirip hastaneye gidemiyorum, hangi uzay?" yorumunu yaptı.

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