Dolar yeni rekora koşuyor

Dolar uçuşa geçti, önlenemez yükseliş devam ediyor. Kimsenin de durduracağı yok gibi...Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı enflasyon verilerinin ardından her gün yeni bir rekor kıran dolar yeni bir rekora daha imza attı. Dolar sabah saat 09.43 sıralarında 31,60 TL ile tüm zamanlarının rekorunu kırdığıyla kalmadı, 32 TL'ye doğru da yükselişe devam etti.

Euro da tıpkı dolar gibi yükselişte. Onun hedefi de 35 lira...Euro sabah saat 09.43 itibarıyla 34.30 TL'den fiyatlandı.

ALTIN DA REKORA DOYMUYOR

Altın da tıpkı dolar ve euro gibi rekora doymuyor. Gram altın sabah 09.45 itibarıyla 2.150 TL'den fiyatlandı. Çeyrek altın ise 3512 liradan işlem görürken, Cumhuriyet Altını 15 Bin liraya dayandı. Cumhuriyet Altını piyasada 14.772 TL'den fiyatlandı. Ons altın ise uluslararası piyasalarda 2.116 dolardan işlem gördü.