Brent petrolün varil fiyatı 82,58 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 83,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.27 itibarıyla 82,58 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,25 dolardan alıcı bulurken, Ural petrol de 75,82 dolar oldu.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, İsrail-Filistin savaşının diğer bölgelere sıçrama tahlikesi ve bunun yanında Kızıldeniz'deki gerilim petrol fiyatlarını artışını destekliyor.

Fransa Savunma Bakanlığı Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde Yemen'e ait 2 dronu vurduklarını bildirdi. Bu gelişmenin ardından Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, Hudeyde saldırdığını duyurdu.

Husiler ise Aden Körfezinde İsrail gemisini hedef aldıklarını açıkladı. Bu saldırının ABD ve İngiltere'nin harekatına misilleme olarak yapıldığı duyuruldu. Bu saldırılar Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'de güvenliği sağlamak için oluşturacağı "Aspides" adlı askeri misyon başlatıldığın duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Bu arada Libya'nın en büyük petrol sahasında üretim yeniden başlanacağı açıklandı. Bu gelişme petrol fiyatlarının yükselmesinin önünde engel olduğu belirtiliyor.

Libya'nın en büyük petrol sahasında mücbir sebep halinin kaldırılarak üretimin yeniden başlayacağını duyurması da fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,76 ile 82,86 dolar aralığının direnç, 82,49 ile 82,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.