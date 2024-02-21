Şoför haberi alınca otobüsü durdurup göbek attı

Kaynak: DHA
Şoför haberi alınca otobüsü durdurup göbek attı
Seçimler neye kadirsin? İşte yanıtı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çalışanlara yüzde 107 zam yaptı. Bu haberi duyan halk otobüsü çalışanı aracın içinde böyle oynadı.

Eeee seçimler yaklaşıyor. Verirsen zammı alırsın oyu...İşte buna en güzel örnek Şanlıurfa'dan geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül sosyal medya hesabında çalışanlarına yüzde 107 zam yapıldığını açıkladı. Bu orandaki zammı çalışanlar büyük bir sevinçle karşıladı.

BELEDİYE OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ DAKİKLARCA GÖBEK ATTI

Halk otobüsü şoförü sosyal medyaya bakınca başkanın zam paylaşımını görünce gözlerine inanamadı. Bir daha baktı. Zam oranı yüzde 107 olduğuna emin olan şoför otobüsü sağ çekti. Cebinden mendili çıkartıp, dakikalarca göbet attı. Halk otobüsü şoförünün zam oranı karşısında dakikalarca göbek atması sosyal medyada ilgi gördü.

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