Demiryolları'nda dini soruyu bilemeyen yükselemedi

Rıfat Kırcı’nın haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nde görevde yükseleme sınavı yapıldı.

Sınavda yüksek puanlar mülakatta elendi. Meslekle herhangi bir alakası bulunmayan sorularla Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) üyeleri de dahil onlarca kişi elendi.

Sorulardan biri de dini soruydu. “Ravza-i mutahhara nedir?” sorusu hem dikkat çekti hem de tepki topladı.

Birçok çalışan ve sosyal medya kullanıcı “Demiryolları ile bu sorunun ne alakası var” tepkisini verdi.

Kavram “Medine’deki Mescid-i Nebevi’nin içinde, İslam dini peygamberi Muhammed’in mezarından minberine kadar olan özel yer” olarak biliniyor.

BTS Genel Sekreteri Murat Oral “Toricelli yasası nedir, yapay zekânın Türkiye’deki yol haritasını çizen belge nedir, penisilin kaç yılında bulunmuştur” gibi soruların da olduğunu aktardı.

Oral “Bu mülakat sorularının meslekle ne alakası var? Bir doktor ravza-i mutahharayı bilemese mesleğini icra edemeyecek mi?” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sendika üyeleri İstanbul ve Diyarbakır’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.