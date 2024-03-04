Brent petrolün varil fiyatı 83,66 dolar

Uluslararası piyasalarda haftanın son iş gününde 84,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftada saat 13.30 itibarıyla 83,41 dolar seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,75 dolardan fiyatlanırken, Ural petrolü ise 74,84 dolar alıcı buldu.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerden oluşan OPEC+ ülkelerinin üretim kesintilerini haziran ayı sonuna kadar uzatacaklarını açıklamaları ve İsrail-Filistin savaşında ateşkes anlaşması olabileceğine yönelik haber akışı nedeniyle fiyatlar yüksek oynaklık hakim.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilisinin dün yaptığı açıklamada, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde petrol üretiminde gönüllü günlük 1 milyon varillik kesintinin haziran sonuna uzatıldığını ve günlük 9 milyon varil üretim yapılacağını bildirdi.

Aynı dönem için Irak günlük 220 bin varil, BAE 163 bin varil, Kuveyt 135 bin varil, Kazakistan 82 bin varil, Cezayir 51 bin varil ve Umman da 42 bin varil gönüllü üretim kesintisi yapacağını açıkladı.

Rusya ise gönüllü petrol üretim ve ihracat kısıntılarını aşamalı olarak 3 ay daha uzattığını ve haziran sonuna kadar toplam günlük 471 bin varil kesinti yapacağını duyurdu. İşte bu gelişmeler fiyatlarda oynaklığı neden oldu. .

Brent petrolde teknik olarak 83,87 ile 84,18 dolar aralığının direnç, 83,36 ile 83,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.