Otomotiv satışları tüm zamanların Şubat ayı rekorunu kırdı. Kim bu parası olan adamlar

Türkiye genelinde otomotiv satışları geçen ay 2023 yılının aynı dönemine oranla yüzde 30,6 artışla 105 bin 990 adet olarak ve tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) şubat ayı verilerine göre, geçtiğimiz ay ülke genelinde 105 bin 990 otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmiş oldu.

Şubatta otomobil satışları yüzde 39,67 artışla 82 bin 277 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713'e çıktı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 112,6 artış kaydetti.

Otomotiv pazarı ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 40,6 artışla 185 bin 691 adet oldu.

İLK 2 AYDA C SEGMENTİ VE SUV OTOMOBİLLER ÖNE ÇIKTI

Yılın ilk 2 ayında segmentlere göre bakıldığında pazarın yüzde 88,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar yer aldı. C segmenti otomobiller 85 bin 263 adetle yüzde 58,3, B segmentiler ise 44 bin 198 adetle yüzde 30,2 paya sahip oldu.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 74 bib 143 adetle SUV otomobiller olarak sıralandı. Onu yüzde 29,7 pay ve 43 bin 509 ile sedan, yüzde 17,8 pay ve 26 bin 51 satışla H/B otomobiller izledi.

OTOMATİK OTOMOBİLLER TERCİH EDİLDİ

Ocak-şubat döneminde satılan otomobiller arasında yüzde 66,9'unu benzinli, yüzde 14,8'ini hibrit, yüzde 10,9'unu dizel, yüzde 6,7'sini elektrikli, yüzde 0,8'ini ise otogazlı otomobiller yer aldı. Otomobil satışlarının yüzde 77,8'i 1600cc altındaki araçlar grubundan oldu.

Otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan yüzde 89,1, manuel şanzımanlı otomobiller ise yüzde 10,9 paya sahip oldu.

HAFİF TİCARİDE VAN GÖVDE BİRİNCİ OLDU

Ocak-şubat döneminde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre incelendiğinde van gövde tipi araçlar yüzde 73,1 payla zirvede olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,7'lik payla ikinci sırada yer aldı.