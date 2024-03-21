Cem Küçük Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 'şikeci' diyen AKP'nin Trabzon adayına ateş püskürdü

Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından Trabzon'a destek için düzenlenen basın toplantısında AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç; Fenerbahçe ve Beşiktaş için 'şikeci' ifadesini kullanmıştı.

Genç, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA'nın sitesinde 'şikeci kulüp' olarak yer aldığını belirttiği açıklamasında şu sözleri sarf etmişti:

"UEFA'nın sitesinde güncel olarak hâlâ Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?"

Genç'in bu sözlerine iki kulüp ve milyonlarca taraftardan tepki gelirken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cem Küçük de tartışmalara dahil oldu.

Gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe ve Beşiktaş’a şikeci diyeceksin. Üstelik tüm mahkemeler bitmiş ve iki takım da temize çıkmışken. Sonra bu takımların taraftarlarından oy isteyeceksin. AK Parti Trabzon’da bu söylemle oy alır ama ülke genelinde ters teper." ifadelerini kullandı.