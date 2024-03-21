Cem Küçük Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 'şikeci' diyen AKP'nin Trabzon adayına ateş püskürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Cem Küçük Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 'şikeci' diyen AKP'nin Trabzon adayına ateş püskürdü
İktidara yakınlığı ile bilinen Cem Küçük, Beşiktaş ve Fenerbahçe için "şikeci" diyen AKP'nin Trabzon adayı Ahmet Metin Genç'e sert eleştiriler yöneltti.

Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından Trabzon'a destek için düzenlenen basın toplantısında AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç; Fenerbahçe ve Beşiktaş için 'şikeci' ifadesini kullanmıştı.

Genç, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA'nın sitesinde 'şikeci kulüp' olarak yer aldığını belirttiği açıklamasında şu sözleri sarf etmişti:

"UEFA'nın sitesinde güncel olarak hâlâ Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?"

Genç'in bu sözlerine iki kulüp ve milyonlarca taraftardan tepki gelirken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cem Küçük de tartışmalara dahil oldu.

Gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe ve Beşiktaş’a şikeci diyeceksin. Üstelik tüm mahkemeler bitmiş ve iki takım da temize çıkmışken. Sonra bu takımların taraftarlarından oy isteyeceksin. AK Parti Trabzon’da bu söylemle oy alır ama ülke genelinde ters teper." ifadelerini kullandı.

whatsapp-image-2024-03-21-at-10-16-57.jpeg

İlgili Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 86,46 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 86,46 dolar
Beşiktaş ayaklandı. AKP'li adaya çok sert 2010 2011 cevabı
AKP'nin Trabzon adayı Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şikeci ilan etti. Ali Koç'a 'Şov yapıyor' dedi
AKP adayından Ali Koç'a şok sözler: Düşürsün lig düzelir
AKP adayından Ali Koç'a şok sözler: Düşürsün lig düzelir
Son Haberler
Finansal Hizmetler Güven Endeksi martta yükseldi Ekonomi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi martta yükseldi
Misafir Ağırlamayı Sevenler İçin Ev Ürünleri Gündem
Misafir Ağırlamayı Sevenler İçin Ev Ürünleri
Turgut Altınok'un Oğuzhan Uğur'un programında terlediği anlar. Torpil sorusunda kendini ele verdi Gündem
Turgut Altınok'un Oğuzhan Uğur'un programında terlediği anlar. Torpil sorusunda kendini ele verdi
MSÜ sınav sonuçları açıklandı. İşte 2024 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı Gündem
MSÜ sınav sonuçları açıklandı. İşte 2024 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı
Murat Kurum: 3 puan öndeyiz Siyaset
Murat Kurum: 3 puan öndeyiz
Brent petrolün varil fiyatı 86,46 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 86,46 dolar
Bağışıklık sistemini dipçik gibi yapan mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Bağışıklık sistemini dipçik gibi yapan mucize ot ortaya çıktı