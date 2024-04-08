Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altına geriledi

Uluslararası piyasalarda cuma günü 91,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,56 azalışla 89,78 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,48 dolardan alıcı buldu.Ural petrolünün varil fiyatı ise 84,07 dolardan işlem gördü.

Jeopolitik gelişmeler etkisiyle petrol son 5 ayın en yüksek seviyesini test etti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dünkü açıklamaları ardından bayram öncesi Hamas ile olası bir ateşkes konusunda diyaloğu yenileme taahhüdü petrolün ateşini düşürdü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin dün Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayacağı belirtilmişti.

İsrail Ordusu Han Yunus'tan çekildiğini açıklamıştı. İsrail Merkezli "Walla" sitesi de Mossad'ın hem iç hem de dış istihbarat direktörlerinin esir takası müzakereleri için Kahire'ye gideceğini açıkladı.

Bu durum, son haftalarda petrol fiyatlarında önemli bir artışa neden olan, uzun süredir devam eden savaş endişelerini azaltarak petrol fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 90,11 ile 89,83 dolar aralığının direnç, 89,39 ile 89,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.