Brent petrolün varil fiyatı 92,44 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,44 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varil fiyatı 92,44 dolar

Cuma günü 94,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 92,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,50 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimde kesintiye gideceğini duyurduğu 5 Şubat'tan beri son 10 ayın en yüksek seviyelerine tırmanan petrol fiyatları, artan arz endişeleriyle yükselmeye devam ediyor.

FED'İN FAİZ KARARI ETKİLİ OLDU

ABD merkez bankası Fed'in geçen hafta faiz artırımına bir süre daha devam edebileceği sinyalini vermesiyle hafta ortasında düşüşe geçen fiyatlar, Rusya'nın bazı eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği üyesi ülkeler haricindeki alıcılara benzin ve motorin satışını geçici bir süreliğine durduracağını açıklamasıyla yeniden yükselişe geçti.

Uzmanlar, ihracatın kış öncesinde ve halihazırda küresel piyasada arz sorunu yaşanırken kısıtlanmasının piyasalardaki tedirginliği artırdığını savunuyor.

Arz tarafındaki sıkılaşmaya karşın talebin artmaya devam etmesinin arz talep makasını daha da daralttığına işaret eden uzmanlar, yılın son çeyreğinde küresel petrol stoklarının azalmasıyla fiyatların yükseliş eğiliminde kalacağını belirtiyor.

Ayrıca, ABD'de geçen yıl şubattan bu yana en düşük seviyeye gerileyen petrol sondaj kulesi sayısı ve Çin'in ekonomik toparlanmasındaki olumlu beklentiler, fiyatların artışını destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 92,77 ile 93,04 dolar aralığının direnç, 92,08 ile 91,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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