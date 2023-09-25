Her şeyi bilen Baba Vanga'dan tüyleri diken diken edecek 2024 kehaneti

Baba Vanga'nın söylediği her şey tek tek çıkmaya devam ederken 2024 yılında neler olacağı da ortaya çıktı. Zamanında Çernobil’i bile bilen Baba Vanga olacakları şöyle açıkladı.
Kör kahin olarak tanınan ve ölmeden önce yıllara göre neler olacağını bir bir açıklayan Baba Vanga'nın yeni kehanetleri ortaya çıktı.
2024 yılına dair açıklamalarda bulunan Baba Vanga'nın dikkat çeken açıklamaları ortaya çıktı.
Ölmeden önce Covid-19 salgınını, 11 Eylül saldırılarının, Prenses Diana’nın ölümü ve Çernobil felaketi gibi olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Baba Vanga, 2024 yılı için de bazı öngörülerde bulundu.
Çernobil nükleer faciasını önceden tahmin etmesi ile bilinen Baba Vanga'nın önümüzdeki yıl için ortaya attığı kehanetler duyanları resmen şaşkına çevirdi.
1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, Bulgar kökenli olup gelecek tahminleri ile herkesin duyduğu bir isimdir. Son olarak ise 2024 kehanetleri ile tüm dünyaya bıraktığı mesajlar gündem oldu.
KÜRESEL ÇAPTA EKONOMİK KRİZ
Baba Vanga, 2024 yılına ilişkin büyük bir ekonomik krizin meydana geleceğini ileri sürdü. Ayrıca bahsedilen ekonomik krizin artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması gibi birçok faktör tarafından tetikleneceğini öngördü.
SİBER SALDIRILAR ARTACAK
Baba Vanga’nın 2024 yılı için yaptığı bir başka tahmin ise siber saldırılarda artışın meydana geleceği oldu. Bilgisayar korsanlarının daha farklı alanlara yönelerek elektrik şebekelerini, su arıtma tesislerini genel anlamda kritik önemi bulunan yerlerin altyapılarını hedef alacağını iddia ediyor.
KÜRESEL ISINMA
Baba Vanga, küresel ısınmanın da etkisi ile hava olaylarının ve doğal afetlerin olacağını ileri sürdü.
Kasırga, yangın ve sellerin sayısının artacağını ileri süren Baba Vanga, büyük can kayıplarının meydana geleceğini de iddia etti. Tüm bunların yanı sıra Pasifik Kıyılarında önemli hasara ve can kaybına yol açacak yıkıcı bir depremden söz etti.
KANSER TEDAVİSİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM
Kanser tedavisine ilişkin çok önemli bir adımın atılacağını da belirten Baba Vanga, insanlığın bu hastalıktan kurtulacağını da ileri sürdü.
UZAYLILARLA İLETİŞİM
Baba Vanga, insanlığın önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kuracağını tahmin etti.