Bin 400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi müze yapılacak. Sorumlular hala cezalandırılmadı

Kahramanmaraş depreminde bin 400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi sakinleri ve yakınları 'müze' açıklamalarına tepki gösterdi. Vatandaşlar, ilk önce sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

KAYNAK: İHA
Bin 400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi müze yapılacak. Sorumlular hala cezalandırılmadı

6 Şubat tarihinde meydana gelen iki büyük depremlerde simge haline gelen ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nin müze olacağı söylendi.

Sitede yakınlarını kaybedenler 'müze' açıklamalarına tepki gösterip alana yapılması planlanan deprem müzesine karşı çıktı.

“BİN 400 İNSANIMIZ GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME TERK EDİLDİ”

Ebrar Sitesi’nde yakınlarını kaybeden Muhammet Gültekin Taner, “Burada toplanmamızın asıl amacı, bizlere bilirkişi raporu diye verilen beton, demir örnekleri alınmadan bize yeterli denilen bilirkişi raporunu kabul etmemektir. Buna ek olarak 2020 yılında başta Ebrar Sitesi başta olmak üzere Kahramanmaraş için AFAD tarafından düzenlenen İRAP’a göre asıl sorunun zemin sıvılaşması olduğu, herhangi bir yerleşime açık olmadığı belirtildi. 1400 insanımız göz göre göre ölüme terk edilmiştir. Asıl istediğimiz şey, ailelerimiz için kaybettiklerimiz için adalettir. Hak için adalet için liyakat için bu bölgenin müze olmaması için siz aileleri ve bizleri yalnız bırakmayan dostlarımızı saygı ile selamlıyorum” dedi.

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“MÜZEYİ KABUL ETMİYORUZ”

Bir diğer vatandaş Gülhan Sarp ise, “22 yaşında kardeşini 6 Şubat depremlerinde kaybeden bir ablayım. Bir şehir olarak bizler morglara sığmayıp, spor salonlarına, yollara ve refüjlere serilmiş insanların yakınlarıyız. Asla ve asla kardeşlerime, annelerime, babalarıma, evlatlarıma mezar olan Ebrar Sitesi’nin enkazına yapılacak olan müzeyi kabul etmiyorum. Adaletin yerini bulması için bizler her ay burada toplanacağız. Artık ağzımın çıktığı kadar bağırmayacağım. Çünkü gördük ki bağırmak bu memlekette işe yaramıyor” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN HAKKINI İSTİYORUZ”

İlk başta torunları ve diğer yakınları için adalet isteyen Fındık Aksu, “Burada hepsini kurban verdim. Kendi şimdi çelik binada zevkini sürüyor. Ben çocuklarımın hakkını istiyorum. Benim yavrularım gitti. Benim çocuklarım, diğer çocuklarımız hepsi gençti. Hepimizin hakkını aradığımız için teşekkür ediyorum. Bizim yavrularımızın kanı yerde kalmasın. Buranın müze olmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

“ADALET İSTİYORUZ”

Ebrar Sitesi’nde birçok yakınını kaybettiğini aktaran bir vatandaş ise, “Gerçekten yaşadığımız şeyleri anlatmanın tarifi yok. Sadece istediğimiz şey adalet, biraz olsun adalet. Buraya müze yapılmasını istemiyoruz. Ayrıca o bilirkişi raporlarını istiyoruz. Burası müze olmasın, bize adalet verilsin. Çok canımız yandı, en azından bu iyi gelecek” şeklinde konuştu.

Ebrar Sitesi'nde 9 saat enkazda kalan, anne ve babasını kaybeden Fatma Nur Akçelik ise şunları dile getirdi:

“Annemle babamı kaybettiğim, tanıdığım insanları kaybettiğim yere müze yapmanızı istemiyorum. Adaleti sağlayın, burası imara açılmamalıydı, imara açılmayacaktı. İmara açılamaz dediniz, neden imara açtınız, neden 11-12 katlı binalar yaptınız? İlk 10 saniyede yıkılan binada annem ve babamı kaybettim, ben 9 saat sonra çıktım enkazdan. Buraya imar izni verenlerden hesap sorulmasını istiyorum. Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum, bilirkişi raporunu çıkartacaksınız, çıkartmalısınız. Adaleti sağlamalısınız, çünkü siz de biliyorsunuz burası dere yatağı, marul tarlası. İmara açılmayacaktı, açılamazdı, açmayacaktınız.”

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