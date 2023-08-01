Brent petrolün varili 85,14 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,14 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varili 85,14 dolar

Dün 85,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 85,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 81,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki zayıf ekonomik veriler ve doların değer kazanması etkili oldu. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar endeksi, bugün 101,8 seviyelerine kadar çıktı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına ve fiyatların düşmesine neden oluyor.

İmalat sektörü 4 ay üst üste daraldı

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2'ye geriledi. Dün açıklanan verilere göre ise 49,3 seviyesinde gerçekleşen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ülkede imalat sektörünün 4 ay üst üste daraldığını göstermişti.

Çin'de hükümetin ekonominin farklı alanlarını destekleme kararı almasına karşın, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın önüne geçilememesi piyasalarda talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Öte yandan, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin ardından yılın geri kalanında arz tarafındaki sıkılaşmanın artarak devam edeceğine yönelik endişeler fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,38 ile 85,71 dolar aralığının direnç, 85,05 ile 84,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Öne Çıkanlar
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Son Haberler
Joao Pedro'nun yeni takımı resmen açıklandı Spor
Joao Pedro'nun yeni takımı resmen açıklandı
Küresel piyasalar yön arayışında Ekonomi
Küresel piyasalar yön arayışında
TIR geri geri kaydı can pazarı yaşandı Güncel
TIR geri geri kaydı can pazarı yaşandı
Erdoğan vekil seçilemeyen AKP’lileri rektör atadı. AKP’li olmayanların hiç şansı yok Güncel
Erdoğan vekil seçilemeyen AKP’lileri rektör atadı. AKP’li olmayanların hiç şansı yok
1 Ağustos Salı TV yayın akışında ne var? 1 Ağustos Salı bugün hangi diziler var? Keşfet
1 Ağustos Salı TV yayın akışında ne var? 1 Ağustos Salı bugün hangi diziler var?
Konyasporlu Sehic Suudi Arabistan'a transfer oldu Spor
Konyasporlu Sehic Suudi Arabistan'a transfer oldu