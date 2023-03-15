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Brent petrolün varil fiyatı 78,34 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,34 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 10:19
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,34 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 78,34 dolar
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Dün 80,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,15 artarak 78,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,23 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de talep toparlanmasına ilişkin beklentiler etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, Çin'in petrol talebine yönelik olumlu öngörülerde bulundu.

OPEC, OECD dışı ülkelerde petrol talebi artış öngörüsünü, Çin'de COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ekonomik aktivitenin canlanması ve Rusya'nın petrol talebinde beklenen iyileşme nedeniyle yukarı yönlü revize etti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, dün Energy Intelligence sitesine yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol ihracatına tavan fiyat uygulanması olasılığının bulunduğunu ve bu uygulamaya katılan hiçbir ülkeye petrol satmayacaklarını belirtti.

Selman, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 5 Ekim 2022'de aldığı "2023'ün sonuna kadar üretimi günlük 2 milyon varil azaltma kararının" ise sürdürüleceğini kaydetti.

Bu açıklamalar, piyasalarda arz endişelerine yol açarak fiyatların yükselişini destekledi.

Öte yandan, ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler ve petrol talebine yönelik endişeler fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikasını sonlandırması bekleniyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 155 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 555 bin varil artacağı yönündeydi.

Stoklardaki artış öngörüsü, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin düşük seyrettiği algısıyla fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Piyasalarda bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ve Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 78,45 ile 78,83 dolar aralığı direnç, 78,07 ile 77,69 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.

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