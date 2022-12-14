Brent petrol yükselişte varil fiyatı 80 doları aştı

Brent petrol yükselişe geçti. Geçen hafta 80 doların altında olan Brent petrol artışta. Dün 79 dolar civarında olan Brent petrol 80 doları aştı 80,35 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas petrolü de 75 doların üstüne çıktı, 75,11 dolardan güne giriş yaptı.

Fiyatlardaki yükselişte, Keystone boru hattındaki petrol arzına ilişkin belirsizlik etkili oldu.FED'in bu hafta açıklayacağı faiz kararı ve yoğun veri gündemi öncesi yaşanan belirsizlik de fiyatların üzerinde etkili oluyor