6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme. 7 Ocak'tan beri ilk kez oluyor

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme. 7 Ocak'tan beri ilk kez oluyor

Brent petrolün varil fiyatı, talebe ilişkin endişelerin güçlenmesinin ardından uluslararası piyasalarda yılın başından bu yana ilk kez 80 dolar seviyesinin altını gördü.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 22:07
Takip Et

Brent petrolün varil fiyatı yılın başından bu yana ilk kez 80 doların altını gördü

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme. 7 Ocak'tan beri ilk kez oluyor
+
Aa
-

Dün günü 82,68 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 20.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,35 azalarak 79,91 dolar oldu. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 7 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,49 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yoğun makroekonomik veri akışı, küresel petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Dün ABD'de açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edeceğine yönelik endişeler arttı.

ALICILAR İÇİN PETROLÜ DAHA PAHALI HALE GETİRİYOR

Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerle dün yüzde 0,7 yükselen dolar endeksi, bugün 105,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
2
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
3
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
4
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
5
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
6
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
7
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿ABD’de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿ABD’de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿ABD’de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿Almanya'dan Balkan ülkelerine Rusya çağrısı
﻿Almanya'dan Balkan ülkelerine Rusya çağrısı
﻿Almanya'dan Balkan ülkelerine Rusya çağrısı
﻿Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti 1 ölü
﻿Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti 1 ölü
﻿Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti 1 ölü
﻿Karayollarında bölünmüş yol sayesinde yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı
﻿Karayollarında bölünmüş yol sayesinde yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı
﻿Karayollarında bölünmüş yol sayesinde yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.