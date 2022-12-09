Flaş...Flaş...Türkiye'deki şirketten Rus petrolü kararı

Azerbaycan'ın devlet petrol şirketi SOCAR'ın Türkiye'deki rafinerisi STAR'dan dikkat çeken karar. Reuters’a konuşan kaynaklar, SOCAR’ın Türkiye’deki rafinerisine Rus ham petrolü almayı bıraktığını açıkladı. Kaynaklar bu durumun Batı yaptırımlarının Avrupa ve ABD dışındaki ticareti de vurmaya başladığının bir işareti olduğunu söyledi.

Rusya’nın deniz yoluyla yaptığı ham petrol ithalatına yönelik AB ambargosu 5 Aralık’ta yürürlüğe girmişti. Ancak Türkiye tavan fiyat anlaşmasına katılmadı. Bu nedenle Rus şirketleri bu kısıtlamaya tabi olmaksızın ülkeye petrol satmaya devam edebilecekti.

ALIMLARI ARTIRMIŞLARDI

Ayrıca SOCAR’ın günlük 214 bin varil üretim kapasiteli STAR tesisi de dahil olmak üzere Türk rafinerileri, Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rus ham petrol alımlarını artırmıştı. Bu da ülkelerin yakınlığı nedeniyle Rus üreticiler için Asya’dakinden daha kazançlı bir ticaret oldu.

Ancak yeni durumda SOCAR, batı yaptırımlarına uyum sağlayarak Aliağa’da bulunan STAR isimli rafinerisine Rus petrolü almamaya başladı. Konu ile ilgili bilgi veren bir kaynak, SOCAR’ın Batı yaptırımlarına uyum sağlamak için durumu gözden geçirdiğini söyledi.

Refinitiv Eikon isimli finansal takip platformunun verilerine göre, Rusya’nın Türkiye’ye kasımda sattığı petrol miktarı şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

TÜRKİYE’YE GELEN RUS PETROLÜ AZALDI

Refinitiv Eikon’un gemi izleme verilerine göre ise Türkiye’nin satın aldığı Rus Ural petrolü ağustostan ekime kadar günde 300 bin varili bulurken kasımda bu rakam günde 170 bin varile geriledi.

STAR rafinerisi önceki üç ayda günde 170 bin varil petrol alırken kasım ayında bu rakam 73 bine indi.