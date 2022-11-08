﻿Brent petrolün varil fiyatı 97,54 dolar

OPEC ülkelerinin günlük 2 milyon varil petrol üretimini azaltmasıyla birlikte Brent petrol yükselişe geçti. Yeni haftaya 97,50 dolar seviyesinde giriş yapan Brent petrol gün içinde yatay bir seviye izledi. Brent petrol bugün 09,02 itabarıyla güne 97,54 seviyesinde giriş yaptı. Uzmanlara göre ise brent petrol 97,50 dolar seviyesinde devam etmesi halinde, geriye dönüş yaşayacağı yönünde.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü ise varili 91,35 dolardan alıcı buldu.