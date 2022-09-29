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Büyük indirim beklerken benzin ve motorine zam geliyor

Araç  sahipleri benzin ve motorinde 5 TL indirim beklerken, motorine 1 lira 25 kuruş, benzine 96 kuruş zam gelecek. Zam doların ve petrol fiyatının artmaması halinde 4 Ekim Salı günü, artması halinde ise 1 Ekim Cumartesi saat 00.01’de pompaya yansıtılacak.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 15:26
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Benzin ve motorine zam geliyor. Araç sahipleri 5 TL indirim bekliyordu. Dolar artarsa zam erkene çekilecek

Büyük indirim beklerken benzin ve motorine zam geliyor
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İnternethaber'de yer alan bilgilere göre, Brent petrolün varil fiyatı bir haftada 10 dolar düştü. Petrol fiyatları son yılların en düşük seviyesine inerken, akaryakıt ürünlerinde beklenen indirim yapılmadı. Türkiye'nin iki büyük benzin ve motorin üreticisinin rafineri çıkış fiyatlarını indirmemesi sebebiyle sürücüler en az 1 lira 50 kuruş ile 2 liralık indirimden mahrum bırakıldı. 

Sosyal medya kullanıcıları Koç Holding’e ait Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) ve Azerbaycan’ın petrol devi SOCAR’ın iştiraki Star Rafineri ile akaryakıt ana dağıtım firmalarına #OİndirimGelecek etiketi altında #indirim çağrısında bulundu. Bulunmaya da devam ediyor. Ancak firmalar indirim beklentisine cevap vermediği gibi yeni bir zam için hazırlık yapmaya başladı.

Motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelmediği gibi zamlara da hazırlık yapıldığı öğrenildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine 1 lira 25 kuruş, benzinin litre fiyatı ise 96 kuruş zam geliyor.

Amerikan Doları/TL kuru ve petrol fiyatının 29 Eylül Perşembe (bugün) aynı seviyede (87 dolar) kalması hâlinde söz konusu zam 4 Ekim Salı saat 00.01’den itibaren geçerli olacak. Kur ve petrol cenahında yükseliş olursa zamlı tarife 1 Ekim Cumartesi saat 00.01’de pompaya yansıtılacak.

Akaryakıt istasyonlarına gönderilen mesajda zam tutarının artabileceği de vurgulandı. Zamlı tarife ile İstanbul’un Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 23,07 liradan 24,32 liraya, İstanbul’un Anadolu yakasında 23,33 liraya yükselecek.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İSTANBUL (AVRUPA):
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23,12 TL
ANKARA:
Benzin: 19,37 TL
Motorin: 23,23 TL
İZMİR:
Benzin: 19,36TL
Motorin: 23,27TL

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Alişer
29.09.2022 16:02
Millet koyun olunca ......  
 
medya ors
29.09.2022 15:46
brend petrol çıkarken geçir..inerken geçir..nasıl olsa yalama olduk  
 
Daim
29.09.2022 15:39
Yazıklar olsun. Brent Petrol Kac Dolar Düştü. Hâlâ İndirim yapmadıkları Gibi Zam Yapıyorlar Öylemi ? Allah Haksız Yaptığınız Her Şeyin Hesabını Sordun ve Çıkarsın İnşaallah.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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