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Brent petrolün varili 83 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar sınırından geri döndü...Dünü 82.21 dolardan tamamlayan Brent petrol hafif bir yükselişle 83 dolara geldi

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 10:33
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,02 dolar

Brent petrolün varili 83 dolardan işlem görüyor
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Dün 82,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,21 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 artarak 83,02 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,13 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'nın gelecek dönemde petrol arzını azaltabileceğine yönelik haberler etkili oldu.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Rusya, martta batı limanlarından petrol ihracatını şubata göre yüzde 25'e kadar azaltmayı planlıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada, martta petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltacaklarını açıklamıştı.

Uzmanlar, son gelişmelerle piyasaların, günlük 500 bin varillik arz kesintisinden daha derin bir kesintiyle karşı karşıya olduğunu değerlendiriyor.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının son 21 ayın en yüksek seviyesine ulaşması ülkede talebin zayıf seyrettiği algısına yol açarak fiyatlardaki yükselişi baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 600 bin varil artarak 479 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği ve bunun da petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleri de fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,06 ile 83,62 dolar aralığının direnç, 82,50 ile 81,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

 

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