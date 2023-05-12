Brezilya hükümetinden bahis vergisi kararı

Editör: Gülsüm Acıyan

Brezilya Maliye Bakanlığı, spor bahis şirketlerine ve kazançlarına yönelik vergi uygulayacağını duyurdu.

Profesyonel futbolcuların karıştığı iddia edilen şike ve yasadışı kumarla ilgili büyük bir skandalın ardından, Bakanlık yaptığı açıklamada, henüz resmi olarak Kongre'ye teklif edilmeyen önlemin şeffaflık sayesinde bahisçilere daha fazla güven ve güvenlik garanti edeceğini belirtti.

Maliye Bakanı Fernando Haddad, uygulamanın kamu kasasına 2,4 milyar dolardan fazla gelir getireceğini ve hükümetin kamu giderlerini dengelemek için vergi geliri konusunda onlara yardımcı olacağını açıkladı.

Bakanlığın yeni vergi sistemine göre, şirketler brüt oyun gelirleri üzerinden %16 oranında vergilendirilirken, bahis oynayanlar da ,422 $ dolara kadar olan kazançlar için muafiyete tabi olarak, bahis kazançları üzerinden %30 gelir vergisi ödeyecekler.