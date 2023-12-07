Brezilya Venezuela sınırına asker konuşlandırıyor

BBC'de yer alan habere göre,

Venezuela'da Pazar günü yapılan referandumdan bu yana gerginlikler artıyor. Uzun yıllardan bu yana Guyana’yla ihtilaflara konu olan petrol ve gaz zengini Esequibo bölgesini topraklarına katmak için Venezuela’da 3 Aralık’ta yapılan referandumda halk, yüzde 95’le hükümete destek verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, referandumun ardından Ulusal Meclisten Esequibo bölgesinin ülkenin 24’üncü eyaleti olarak belirlenmesi için yasal düzenlemeler yapması ve bölgede petrol arama lisansı çıkarılmasını talep etti.

Venezuela ordusunun Esequibo bölgesine girebilmek için Brezilya sınırını geçmesi gerekmesi bölgede tansiyonu artırdı.

Maduro’nun söz konusu adımlarının ardından Brezilya, Venezuela sınırına asker ve zırhlı araç sevk ederken Guyana ordusu da alarm durumuna geçti.

Ayrıca, Guyana ordusuna ait içinde yedi kişinin olduğu askeri helikopterin Venezuela sınırı yakınlarında kaybolduğu belirtiliyor.

ESEQUİBO İHTİLAFI

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana’nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana’nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri’nin batı sınırı olarak belirlenmesi ancak 1966’da Guyana’nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden oldu.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequibo olarak bilinen bölge Guyana’nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri’nin batısında ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu biliniyor.