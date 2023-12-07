Brezilya Venezuela sınırına asker konuşlandırıyor

Brezilya, Venezüella hükümetinin Guyana tarafından kontrol edilen bir bölgeyi kendi topraklarına dahil etme planlarını açıklamasının ardından Venezüella sınırına asker konuşlandırdığını söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Brezilya Venezuela sınırına asker konuşlandırıyor

BBC'de yer alan habere göre,

Venezuela'da Pazar günü yapılan referandumdan bu yana gerginlikler artıyor. Uzun yıllardan bu yana Guyana’yla ihtilaflara konu olan petrol ve gaz zengini Esequibo bölgesini topraklarına katmak için Venezuela’da 3 Aralık’ta yapılan referandumda halk, yüzde 95’le hükümete destek verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, referandumun ardından Ulusal Meclisten Esequibo bölgesinin ülkenin 24’üncü eyaleti olarak belirlenmesi için yasal düzenlemeler yapması ve bölgede petrol arama lisansı çıkarılmasını talep etti.

Venezuela ordusunun Esequibo bölgesine girebilmek için Brezilya sınırını geçmesi gerekmesi bölgede tansiyonu artırdı.

Maduro’nun söz konusu adımlarının ardından Brezilya, Venezuela sınırına asker ve zırhlı araç sevk ederken Guyana ordusu da alarm durumuna geçti.

Ayrıca, Guyana ordusuna ait içinde yedi kişinin olduğu askeri helikopterin Venezuela sınırı yakınlarında kaybolduğu belirtiliyor.

ESEQUİBO İHTİLAFI

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana’nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana’nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri’nin batı sınırı olarak belirlenmesi ancak 1966’da Guyana’nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden oldu.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequibo olarak bilinen bölge Guyana’nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri’nin batısında ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu biliniyor.

Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Yabancı öğrencileri üniversiteye parayla kayıt eden şirket ortaya çıktı Gündem
Yabancı öğrencileri üniversiteye parayla kayıt eden şirket ortaya çıktı
İşte GTA 6’nın fragmanında gerçek hayattan alınan anlar Teknoloji
İşte GTA 6’nın fragmanında gerçek hayattan alınan anlar
TFF, Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırıyı kınadı Spor
TFF, Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Firari FETÖ hükümlüsü Siirt’te yakalandı Gündem
Firari FETÖ hükümlüsü Siirt’te yakalandı
Köpekleri öldüresiye dövüştürüp tezahürat yaptılar Gündem
Köpekleri öldüresiye dövüştürüp tezahürat yaptılar
Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı. 5 ayda 22 kilo vermişti Magazin
Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı. 5 ayda 22 kilo vermişti
Borsada bankacılık endeksinde negatif seyir. Kayıp yüzde 4'ü buldu Ekonomi
Borsada bankacılık endeksinde negatif seyir. Kayıp yüzde 4'ü buldu