Brezilya’da Filistin’e destek gösterisi

Protestocular, Filistin bayrakları taşıyarak özgürlük ve barış çağrısı yaptılar.

“Özgür Filistin” sloganları

Sao Paulo kent merkezinde bir araya gelen protestocular, “Özgür Filistin” ve “Yaşasın Filistin” sloganları atarak İsrail’in saldırılarının durmasını istediler. Çoğunlukla Brezilya’da yaşayan Arapların katıldığı gösteriye bölge halkı da destek verdi. Göstericiler, İsrail’in insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdılar.

Cemaatle namaz kılındı

Gösteri olaysız sona ererken bir grup, cemaatle namaz kıldı. Protestocular, Filistin halkının yanında olduklarını ve direnişlerini desteklediklerini belirttiler. Brezilya’da daha önce de birçok kentte Filistin’e destek gösterileri düzenlenmişti.