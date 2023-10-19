Brezilya’da Filistin’e destek gösterisi

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde, Gazze’de devam eden İsrail saldırılarına tepki gösteren onlarca kişi, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi düzenledi.

KAYNAK: AA
Brezilya’da Filistin’e destek gösterisi

Protestocular, Filistin bayrakları taşıyarak özgürlük ve barış çağrısı yaptılar.

“Özgür Filistin” sloganları

Sao Paulo kent merkezinde bir araya gelen protestocular, “Özgür Filistin” ve “Yaşasın Filistin” sloganları atarak İsrail’in saldırılarının durmasını istediler. Çoğunlukla Brezilya’da yaşayan Arapların katıldığı gösteriye bölge halkı da destek verdi. Göstericiler, İsrail’in insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdılar.

Cemaatle namaz kılındı

Gösteri olaysız sona ererken bir grup, cemaatle namaz kıldı. Protestocular, Filistin halkının yanında olduklarını ve direnişlerini desteklediklerini belirttiler. Brezilya’da daha önce de birçok kentte Filistin’e destek gösterileri düzenlenmişti.

Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Şarkıcı Selim Gülgören meslektaşlarına ateş püskürdü: "Bebekler ölüyor! Binlerce lira verip konserlerine gittiğiniz o sanatçılar nerede?" Gündem
Şarkıcı Selim Gülgören meslektaşlarına ateş püskürdü: "Bebekler ölüyor! Binlerce lira verip konserlerine gittiğiniz o sanatçılar nerede?"
Fenerbahçe evinde kayıp. ASVEL'e mağlup oldu Spor
Fenerbahçe evinde kayıp. ASVEL'e mağlup oldu
Banu Parlak'ın sağa sola bakarak ilginç mimiklerle çektiği video sosyal medyada gündem oldu Gündem
Banu Parlak'ın sağa sola bakarak ilginç mimiklerle çektiği video sosyal medyada gündem oldu
İsrail, Gazze'de kilise vurdu: Ölü ve yaralılar var Dünya
İsrail, Gazze'de kilise vurdu: Ölü ve yaralılar var
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Baba-oğul hayatını kaybetti Yaşam
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Baba-oğul hayatını kaybetti
Juventus'tan flaş Fagioli kararı Spor
Juventus'tan flaş Fagioli kararı
ABD savaş gemisi Yemen’de füzeleri durdurdu Dünya
ABD savaş gemisi Yemen’de füzeleri durdurdu