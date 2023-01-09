Brezilya'da göstericilerin bastığı Devlet Başkanlığında son durum belli oldu

Ülkede Başkanlık Sarayı, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarını basan Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, polisin yoğun gazlı müdahalesi sonucu binalardan çıkarıldı.

Göstericileri söz konusu binaların dışına çıkartan güvenlik güçleri, buradaki kontrolü tamamen sağladı.

BRASİLİA FEDERAL VALİSİ 90 GÜNLÜĞÜNE GÖREVDEN ALINDI

Bolsonaro'nun müttefiki olarak bilinen Federal Bölge Güvenlik Bakanı Anderson Torres'in görevinden azledilmesinin ardından Vali Ibaneis Rocha da 90 gün süreyle görevinden alındı.

Adalet Bakanı Flavio Dino, yaptığı açıklamada, Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasını basan 200 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Görevden alınan Rocha, "Federal Bölge Güvenlik Bakanı'nın (Torres) görevden alınmasına karar verdim, tüm güvenlik güçlerini olaylara müdahale etmesi için sokaklara çıkardım." açıklamasını yapmıştı.

BOLSONARO'DAN KONGRE BİNASINI BASAN DESTEKÇİLERİNE ELEŞTİRİ

Twitter hesabından olaylara ilişkin açıklamada bulunan Bolsonaro, "Hukuk çerçevesinde barışçıl gösteriler demokrasinin bir parçasıdır. Ancak bugün olduğu gibi, 2013 ve 2017'de solun uyguladığı vandalizm ve kamu binalarına yönelik işgaller bu kuralın dışındadır." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'nın, protestocuları Bolsonaro'nun tahrik ettiği yönündeki sözlerine de cevap veren Bolsonaro, Lula'nın "temelsiz suçlamalarda" bulunduğunu savundu.

Bolsonaro, "Görevim boyunca her zaman Anayasa'nın dört satırına bağlı kaldım ve yasaları, demokrasiyi, şeffaflığı ve kutsal özgürlüğümüzü savundum." ifadesine yer verdi.

LATİN AMERİKA ÜLKELERİ BREZİLYA'DAKİ KONGRE BASKININA TEPKİ GÖSTERDİ

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesi Latin Amerika ülkelerinden tepki gördü.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medyadaki açıklamasında, Amerikan Devletleri Örgütü'nü (OAS) acil toplantıya çağırarak, Kongre'ye müdahale edilmesini "darbe girişimi" olarak değerlendirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'ya desteğini dile getiren Petro, "Bütün dayanışmam Lula ve Brezilya halkıyla. Faşizm darbe yapmaya karar verdi. Sağcılar şiddeti tercih etti." ifadesini kullandı.