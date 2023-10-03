Brezilya'da saha karıştı. Santoslu oyuncunun yaptığı hareket gündem oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Brezilya Ligi'nin 25. hafta maçında Santos sahasında Vasco da Gama'yı konuk etti.

Ev sahibi ekip Santos, mücadeleyi 4-1 kazanırken maçtaki bir hareket de olay oldu.



Maç 3-1 devam ederken, Santos'un kanat oyuncusu Yeferson Soteldo taç çizgisine yakın bir noktada topun üstüne çıktı.

Bu hareket sinirleri gererken Vasco'nun golcüsü Sebastian Ferreira, Soteldo'ya sert bir müdahalede bulundu.

Faulün ardından saha bir anda karıştı.



Santos ve Vasco da Gama futbolcuları saha içinde birbirine girerken olaylar güçlükle yatıştırıldı.



Olayların ardından 60. dakikada Lucas Lima, eski Beşiktaşlı Gary Medel ve Rodrigo Fernandez kırmızı kartla oyundan atıldı.