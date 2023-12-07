Pele'nin takımı küme düştü. Taraftarlar şehri yaktı

Brezilya Ligi'nin köklü ekiplerinden Santos, tarihinde ilk kez küme düşerek şok yaşadı.

Ligin 38. ve son haftasında evinde ağırladığı Forteleza'ya 2-1 mağlup olarak 43 puanda kaldı. 44 puanlı Bahia'nın arkasında kalan Santos, 17. sırada yer alarak Serie B'ye düştü.

1912 yılında kurulan ve 111 yıllık bir tarihe sahip olan Santos, Pele, Neymar, Rodrygo gibi yıldızları dünya futboluna kazandırmıştı.

TARAFTARLAR ŞEHRİ YAKTI!

Santos'un tarihinde ilk kez küme düşmesi sonrası Brezilyalı taraftarlar, büyük olaylara neden oldu.

Ortalığı yakıp yıkan taraftarlar, şehri karıştırdı.

Stat çevresinde bir çok taşkınlık olayı yaşanırken, bazı otobüs ve araçlar da ateşe verildi. Ayrıca Santos futbolcusu Mendoza'nın aracının da kundaklandığı belirtildi.

ŞAMPİYON PALMEIRAS!

Brezilya Serie A'nın şampiyonu ise 70 puanla Palmeiras oldu.

Yeşil-beyazlı ekip, ligin son maçında deplasmanda Cruzeiro berabere kalmasına rağmen, Gremio'nun 2 puan önünde mutlu sona ulaştı.