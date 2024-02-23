Brezilya’da sel ve toprak kayması: 8 ölü

Kaynak: İHA
Brezilya’da sel ve toprak kayması: 8 ölü
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına yol açarken, 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışlar sonrası sel ve toprak kayması meydana geldi. Eyalet yetkililerinden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Barra do Pirai bölgesinde toprak kayması nedeniyle bir evin yıkıldığı ve aralarında 8 aylık bebeğin de bulunduğu bir aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

8 KİŞİ ÖLDÜ, 100'DEN FAZLA KİŞİ EVSİZ KALDI

Toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği eyalet genelinde 100’den fazla kişinin evsiz kaldığı ifade edilirken, Mendes kentinde ise 6 yaşında bir çocuğun kaybolduğu açıklandı.

Ağır hasar gören bazı bölgelere, itfaiye ve polis ekiplerinin henüz ulaşamadığı öğrenildi.

RİSK DEVAM EDİYOR

Yağışların devam ettiği 10 şehirde sel ve toprak kayması riskinin yüksek olduğu konusunda halka uyarılarda bulunuldu.

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