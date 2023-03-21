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Fenerbahçe'de 2 futbolcu ile ilgili flaş gelişme

Fenerbahçeli 2 futbolcu ile ilgili Brezilya basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 22:22
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Brezilya'dan Fenerbahçe iddiası

Fenerbahçe'de 2 futbolcu ile ilgili flaş gelişme
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Brezilya basını Fenerbahçeli 2 futbolcuyla ilgili transfer iddiasına bulundu.

Haberde stoper transferi yapmak isteyen Sao Paulo takımına Gustavo Henrique ve Luan Peres'in önerildiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin Luan Peres için 5.5 milyon euro bonservis bedeli isteyeceği de iddia edildi.

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Gustavo Henrique'nin transferinin ise gerçekleşebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe, 2 futbolcuyu da sezon başında teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine transfer etmişti.

Luan Peres Marsilya'dan 5.2 milyon euroya bonservisiyle alınırken, Gustavo Henrique Flamengo'dan 1.4 milyon euro kiralama ücreti, 1.4 milyon euroya da satın alma opsiyonuyla kadroya katılmıştı.

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