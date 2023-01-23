Dani Alves'i tecavüzle suçlayan kadının ifadesi kan dondurdu. Tuvalette bakın ne yapmış

Brezilyalı futbolcu Dani Alves, İspanya'nın Barcelona kentindeki bir gece kulübünün tuvaletinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kefaletle serbest kalma seçeneği olmayan Alves'in 12 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.

Dani Alves'i tecavüzle suçlayan kadının mahkemedeki ifadesi kan dondurdu.

Katalan basınındaki haberlere göre şikayetçi kadın Alves'in gece kulübünde kendisiyle birlikte 2 arkadaşını daha masasına davet ettiğini belirterek, "Daha sonra kendisini takip etmemi istedi. Tuvalete girdikten sonra da beni yere fırlattı ve zorla üstüme oturdu. Direnmeye çalıştım ama o benden daha güçlüydü. Durmasını ve beni bırakmasını istedim. İşi bittiğinde gece kulübünden hızlıca ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Ardından dışarı çıktığını belirten kadın olayı ağlayarak arkadaşlarına anlattığını söyledi.

Dani Alves mahkemeden polis aracıyla tekrar cezaevine götürüldü.