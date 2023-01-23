23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dani Alves'i tecavüzle suçlayan kadının ifadesi kan dondurdu. Tuvalette bakın ne yapmış

Dani Alves'i tecavüzle suçlayan kadının ifadesi kan dondurdu. Tuvalette bakın ne yapmış

İspanya'nın Barcelona kentinde bir kadına gece kulübünde tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklu olan Dani Alves'le ilgili inanılmaz iddialar ortaya atıldı

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 16:53
Takip Et

Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e 12 yıl hapis tehlikesi

Dani Alves'i tecavüzle suçlayan kadının ifadesi kan dondurdu. Tuvalette bakın ne yapmış
+
Aa
-

Brezilyalı futbolcu Dani Alves, İspanya'nın Barcelona kentindeki bir gece kulübünün tuvaletinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kefaletle serbest kalma seçeneği olmayan Alves'in 12 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.

Dani Alves'i tecavüzle suçlayan kadının mahkemedeki ifadesi kan dondurdu.

Katalan basınındaki haberlere göre şikayetçi kadın Alves'in gece kulübünde kendisiyle birlikte 2 arkadaşını daha masasına davet ettiğini belirterek, "Daha sonra kendisini takip etmemi istedi. Tuvalete girdikten sonra da beni yere fırlattı ve zorla üstüme oturdu. Direnmeye çalıştım ama o benden daha güçlüydü. Durmasını ve beni bırakmasını istedim. İşi bittiğinde gece kulübünden hızlıca ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Ardından dışarı çıktığını belirten kadın olayı ağlayarak arkadaşlarına anlattığını söyledi.

Dani Alves mahkemeden polis aracıyla tekrar cezaevine götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
3
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
4
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
6
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
7
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
﻿Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
﻿Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
﻿Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
﻿Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
﻿Hastane acilinde bıçaklı kavga 
﻿Hastane acilinde bıçaklı kavga 
﻿Hastane acilinde bıçaklı kavga 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.