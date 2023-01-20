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Dani Alves gözaltına alındı. Bir kadına bakın ne yapmış

Brezilyalı futbolcu Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla Barcelona'da gözaltına alındı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:49
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Brezilyalı ünlü futbolcu Dani Alves'e ağır suçlama

Dani Alves gözaltına alındı. Bir kadına bakın ne yapmış
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Brezilyalı futbolcu Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

İspanya basınında yer alan haberlerde, tecrübeli futbolcunun 30 Aralık 2022'de Barcelona şehrindeki bir gece kulübünde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu olaydan iki gün sonra kadının Dani Alves ile ilgili suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 39 yaşındaki futbolcunun mahkemeye çıkacağı kaydedildi.

Meksika ekibi UNAM'da forma giyen Dani Alves, daha önce Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo'da görev yapmıştı.

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