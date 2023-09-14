Brezilya'yı tropikal fırtına vurdu: 48 ölü

Brezilya'nın güney bölgesinde 6 Eylül'de etkili olan tropikal kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e, kayıpların sayısı 46'ya çıktı.

KAYNAK: AA
Brezilya'yı tropikal fırtına vurdu: 48 ölü

Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, tropikal kasırganın yol açtığı heyelan ve sellerde ölenlerin sayısının 48'e yükseldiği, kayıpların sayısının ise 46 olduğu belirtildi.

Kasırga nedeniyle köprülerin, yolların ve altyapının büyük zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, 924 kişinin yaralandığı ve 340 bini aşkın kişinin ise felaketten etkilendiği bildirildi.

Brezilya basını, kasırganın en çok vurduğu Rio Grande do Sul bölgesindeki 93 kasabada yıkımın oldukça büyük olduğunu duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kasırga sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Halka yardım etmek için her türlü gayreti göstereceğiz." demişti.

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yılbaşından bu yana çok sayıda kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de evsiz kalmıştı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Son Haberler
Armut ağacı hastanelik etti Güncel
Armut ağacı hastanelik etti
Çin Afganistan'a büyükelçi atadı. Taliban döneminde bir ilk Dünya
Çin Afganistan'a büyükelçi atadı. Taliban döneminde bir ilk
Putin, Kim'in Kuzey Kore'ye davetini kabul etti Dünya
Putin, Kim'in Kuzey Kore'ye davetini kabul etti
Menzil’in ‘küçük şeyhi’ çakarlı araçlarla gövde gösterisi yaptı Güncel
Menzil’in ‘küçük şeyhi’ çakarlı araçlarla gövde gösterisi yaptı
Ünlü oyuncu Ayçin Tuyun meme kanseri ameliyatı geçirdi Magazin
Ünlü oyuncu Ayçin Tuyun meme kanseri ameliyatı geçirdi
Kokarsedef otu sindirime böyle iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kokarsedef otu sindirime böyle iyi geliyor
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı