Servis otoparkında yangın

Kartepe’nin Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu’nda yer alan Isuzu servisinin otoparkında bilinmeyen sebepten dolayı dudak uçuklatan yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyürken araçlar alev aldı. ihbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri geldi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için müdahalelerde bulundu.
Korkunç yangında 4 otobüs, 8 midibüs, 2 minibüs, yarım otobüs yanarken, yanan 15 araçtan geriye sadece iskeletleri kaldı.
Şaşkınlık veren yangından geriye sadece 15 tane yanan araba iskeleti kaldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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