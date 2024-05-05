Galatasaray Sivasspor ilk 11 belli oldu. Okan Buruk'un sürprizi ortaya çıktı

Süper Lig'de lider Galatasaray, bu akşam Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu.