Galatasaray Sivasspor ilk 11 belli oldu. Okan Buruk'un sürprizi ortaya çıktı

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Galatasaray Sivasspor ilk 11 belli oldu. Okan Buruk'un sürprizi ortaya çıktı
Süper Lig'de lider Galatasaray, bu akşam Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig lideri Galatasaray, 35. hafta maçında bu akşam Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Arda Kardeşler.

Sarı kırmızılı takım 93 puanla ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunuyor. Sivasspor ise 48 puanla 9. sırada haftaya girdi.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında.

Bu oyuncular, bu akşam kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Karagümrük maçında yer alamayacak.

GALATASARAY SİVASSPOR İLK 11'LER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk 11 kararını verdi. Buruk'un sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Sivasspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Nikolic, Murat, Poungouras, Aaron, Camara, Ziya, Turgunboev, Charisis, İbrahim, Njie, Manaj.

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