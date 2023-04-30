Broadway in İstanbul için geri sayım başladı

Gişe rekorları kıran Broadway müzikallerinden seçilmiş şarkılarla hazırlanan “Broadway in İstanbul” gösterisi 13 Mayıs’ta perde açacak. Dünya starlarının canlandırdığı ikonik rollere bu kez yerli ünlüler hayat verecek.

Broadway in İstanbul için geri sayım başladı

Uzun süredir provaları devam eden “Broadway in İstanbul” müzikali 13 Mayıs’ta TİM Show Center’da seyirciyle buluşacak.

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Uğur Baburhan’ın rejisi, Serpil Günseli’nin müzik direktörlüğü ve Nur Doğan’ın koreografisiyle sahnelenecek gösteride rol alan isimler; Pelin Akil , Canan Ergüder, Burak Yiğit, Başak Gümülcinelioğlu, Melis Minkari, Kaan Miraç Sezen, Ecem Sena Bayır ve Tuana Yılmaz.

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YILDIZLARIN ROLLERİ
Ünlü “Chicago” müzikalinde Catherine Zeta-Jones ile Renée Zellweger’ın canlandırdığı ‘Velma’ ve ‘Roxie’ karakterlerine bu kez Pelin Akil ve Canan Ergüder hayat verecek.

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Başak Gümülcinelioğlu’nun Marilyn Monroe, Melis Minkari’nin Uma Thurman ve Tuana Yılmaz’ın da Nicole Kidman’ın müzikallerdeki rollerini yorumlayacağı proje, İstanbul’da Broadway rüzgârları estirecek.

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Melis Minkari, “Pulp Fiction” filminde Uma Thurman’ın canlandırdığı ‘Mia Wallace’ olacak.

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“Moulin Rouge” müzikalinden ‘Satine’ rolünü Tuana Yılmaz canlandıracak. Bu rolü Nicole Kidman oynamıştı.

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Başak Gümülcinelioğlu, daha önce Marilyn Monroe’nun oynadığı ‘Amanda Dell’ rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

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