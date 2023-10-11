Bronşite birebir iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Şeytantersi bitkisi bronşite birebir iyi gelmesiyle biliniyor.

Şeytantersi bitkisiyle ilgili detaylar…

ŞEYTANTERSİNİN YARARLARI

Hazmı kolaylaştırır.

Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur.

Balgam söktürür, isteri ve sinir hastalıklarında yatıştırıcı olarak kullanılır.

Bronşit, böbrek taşı üzerinde etkili olduğu biliniyor.

En yaygın yararları arasında sindirime destek verici, gaz giderici etkisi ile tercih ediliyor.

Enfeksiyon önleyici etkisi ise bir başka değer.

Bağırsak gazlarını giderir.

ŞEYTANTERSİ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Şeytantersi üzerine yapılan bilimsel çalışmalar çok az sayıda ve yetersiz.

Bu nedenle özellikle hamile ve emziren kadınların, çocukların kullanması kesinlikle yasak. Çünkü kan basıncını düşürebileceğinden ve kanı inceltebileceğinden, tansiyon ilacı ve kan inceltici ilaç kullanan kişilerin kesinlikle kullanmaması gerekiyor.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşit, akciğerlere hava taşıyan bronşların mikroorganizmalar, sigara kullanımı ya da alerjen etkenler nedeniyle mukus ve hırıltı ile ortaya çıkan iltihaplanma durumudur.

Havayolları duvarında olan bu iltihaplanma (yangı) havayollarının içeriden şişerek (ödem) kalınlaşmasına ve balgam üretiminde artışa sebep olur.

Bronşiti olan kişiler rengi soluk ve yoğun balgam öksürürler. Kişinin yaşına, hastalık geçmişine ve mevsim geçişlerine göre bronşit türü de değişiklik gösterir.