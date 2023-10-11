Mübarek otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan ishale iyi gelen mübarek otunun faydaları dikkat çekti.

MÜBAREK OTU NEDİR?

Gülgiller familyasından; Doğu, Güney ve Karadeniz bölgeleri ile İstanbul çevresinde yetişen bir bitki türüdür.

MÜBAREK OTUNUN FAYDALARI

- Yaprakları ve kökü kuvvet verici olarak kullanılır.

-İshali keser.

-Hormonların düzgün bir şekilde salgılanmasına yardımcı olur.

-Doğum sürecindeki ağrı ve sancıyı hafifletir.

-Rahim ağzını genişletme yönünden faydalıdır

-Kan akışını düzenlemeye yardımcıdır.

-İdrar kaçırma rahatsızlığına iyi gelir.

-Cilt yaralarının iyileştirebilir.

-Akne ve sivilce oluşumunu da önler.

-Sperm kalitesini ve sayısını arttırır.

-Gebelik ihtimalini yükseltir.

-Doğal östrojen hormonu desteğinde bulunur.

MÜBAREK OTU NASIL KULLANILIR?

Her bitki gibi Meryem ana otu da bilinçli bir şekilde kullanılması gereken bir bitkidir. Kullanım amacına göre hazırlanma şekli değişebilir. Doktor kontrolünde düzenli bir şekilde kullanılması tavsiye edilir. Bu bitkisel desteğin hazırlanışı;

Hamile kalmak isteyenler, otu su dolu bir cam sürahinin içerisinde 1 gün süreyle bekletilir. Kadınlar yumurtlama döneminden birkaç gün önce içmeye başlar.

Doğumunu rahat yapmak isteyenler, suyu geldiği zaman ya da süreç başlamadan hemen önce otun içinde bulunduğu 1 bardak suyu içer.

İdrar kaçırma sorunu yaşayanlar, bu otun bulunduğu suyu kür olarak her gün 1 bardak içebilir. Bu durum, sıkıntıların azalmasına yardımcı olur.

Cildinde yara, sivilce ve akne olanlar ise, ot suda bekletildikten sonra her akşam sorunlu bölgeye sürülüp 5 dakika bekletilir. Durulanmaması gerekir. Düzenli kullanımda iyileşme görülür.