Brooklyn Beckham'dan itiraf: Eşimin düğünden kaçmasından korktum

David-Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham (23) ve 27 yaşındaki Nicole Anne Peltz, geçen nisan ayında görkemli bir düğün töreniyle evlenmişti. Düğüne Serena Williams, Gordon Ramsay ve Eva Longoria gibi ünlü isimler katılmıştı.

Öte yandan, Peltz ve kaynanası Victoria Beckham'ın gelinliğin tasarımı hakkında tartıştıkları ortaya çıkmıştı ve aralarının gergin olduğu öne sürülmüştü.

"ÇOK GERGİNDİM"

Interview Magazine'e konuşan Beckham, nikah seremonisi başladıktan sonra gelini beklediği sırada Peltz'in ortaya çıkmamasından çok korktuğunu söyledi ve ekledi: "Biraz gergindim. Hatta çok gergindim. Nikahtan hemen önce 'Aman Tanrım, ya törene gelmezse?' diye düşündüm."

"ONU GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADIM"

Eşini gelinlik içinde gördükten sonra tüm endişelerinin yok olduğunu belirten Beckham, şöyle devam etti: "En iyi arkadaşımla evleniyorum ama ya o istemezse?' diye tetikteydim. Ama onu gördükten sonra birden ağlamaya başladım. Harika bir gündü."

