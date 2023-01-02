2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Brooklyn Beckham'dan itiraf: Eşimin düğünden kaçmasından korktum

Brooklyn Beckham'dan itiraf: Eşimin düğünden kaçmasından korktum

David-Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz 2022 nisan ayında dünyaevine girmişti. Brooklyn Beckham, evlendikleri gün yaşadığı gerginliği ilk kez anlattı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 17:57
Takip Et

Brooklyn Beckham düğününde yaşadığı gerginliği anlattı! "Eşimin kaçmasından korktum"

Brooklyn Beckham'dan itiraf: Eşimin düğünden kaçmasından korktum
+
Aa
-

David-Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham (23) ve 27 yaşındaki Nicole Anne Peltz, geçen nisan ayında görkemli bir düğün töreniyle evlenmişti. Düğüne Serena Williams, Gordon Ramsay ve Eva Longoria gibi ünlü isimler katılmıştı.

Öte yandan, Peltz ve kaynanası Victoria Beckham'ın gelinliğin tasarımı hakkında tartıştıkları ortaya çıkmıştı ve aralarının gergin olduğu öne sürülmüştü.

"ÇOK GERGİNDİM"

Interview Magazine'e konuşan Beckham, nikah seremonisi başladıktan sonra gelini beklediği sırada Peltz'in ortaya çıkmamasından çok korktuğunu söyledi ve ekledi: "Biraz gergindim. Hatta çok gergindim. Nikahtan hemen önce 'Aman Tanrım, ya törene gelmezse?' diye düşündüm."

"ONU GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADIM"

Eşini gelinlik içinde gördükten sonra tüm endişelerinin yok olduğunu belirten Beckham, şöyle devam etti: "En iyi arkadaşımla evleniyorum ama ya o istemezse?' diye tetikteydim. Ama onu gördükten sonra birden ağlamaya başladım. Harika bir gündü."
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
2
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
3
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
4
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
5
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
6
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
7
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
﻿Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
﻿Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
﻿İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı
﻿İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı
﻿İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı
﻿Kıbrıs'ta sahile paket paket uyuşturucu vurdu
﻿Kıbrıs'ta sahile paket paket uyuşturucu vurdu
﻿Kıbrıs'ta sahile paket paket uyuşturucu vurdu
﻿Mescid-i Aksa'ya son bir ayda 20'den fazla baskın düzenlendi
﻿Mescid-i Aksa'ya son bir ayda 20'den fazla baskın düzenlendi
﻿Mescid-i Aksa'ya son bir ayda 20'den fazla baskın düzenlendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.